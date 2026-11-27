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Победитель "Холостячки" перевелся из Нацгвардии и назвал новое место службы: "Случилось много странного"
Андрей Задворный также поделился, с какими трудностями столкнулся.
Победитель романтического реалити «Холостячка» Андрей Задворный сообщил об изменении места военной службы.
Через девять месяцев после мобилизации он завершил службу в Национальной гвардии Украины и присоединился к Силам беспилотных систем. О своем решении мужчина рассказал в фотоблоге. По его словам, путь к переводу оказался непростым: он трижды пытался сменить подразделение.
Задворный вспомнил, что сначала прошел рекрутинг в боевое подразделение беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group, однако впоследствии оказался на тыловой службе. Как отметил Андрей, такая работа, по его мнению, была мало связана с непосредственным сопротивлением российской агрессии, а сам он не стремился оставаться на этом посту.
Он также поблагодарил людей, с которыми познакомился за время пребывания в Нацгвардии, и выразил надежду, что на новом месте сможет использовать свои знания и навыки в пользу войска.
«Завершилась служба в Национальной Гвардии. Прошло девять месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей: начиная от рекрутинга до боевого подразделения Lasar’s group и попадания против моей воли на тыловую службу, мало связанную с сопротивлением России. Оказывается, и такое бывает. Далее восемь месяцев и три попытки перевода, полные тяжелой бюрократии. Из хорошего — за это время я встретил много настоящих, искренних людей — за это благодарен судьбе. Начинается служба в Силах беспилотных систем, где наконец планирую реализовать полученные самостоятельно навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу», — сообщил Андрей.
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