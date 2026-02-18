Победитель "Холостячки" со Златой Огневич сообщил о мобилизации: где будет служить звезда

Андрей Задворный / © instagram.com/zadvornyi_andrii

Победитель романтического реалити «Холостячка» Андрей Задворный сообщил о важном решении — он мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Предприниматель, который стал известным после участия во втором сезоне проекта и отношений с певицей Златой Огневич, рассказал в своем Instagram, что решил сменить волонтерскую деятельность на непосредственную службу в армии. По словам Задворного, за годы полномасштабной войны он переосмыслил собственную роль. Деталей службы мужчина не раскрыл, однако подчеркнул — это шаг обдуманный и сознательный.

«Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю, что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться», — написал Андрей.

Подписчики поддержали его решение теплыми словами и пожеланиями безопасности.

Большое уважение за такое решение. Это не просто шаг — это выбор сердца и совести. Пусть хранит тебя Бог, а рядом будут надежные побратимы. Спасибо за мужество и веру в нашу победу

Пусть Господь Бог оберегает и дарит долголетие. Спасибо за выбор защищать страну и в том числе нас всех

Ты сделал много работы и создал много поддержки. Если что-то где-то — обращайся!

Напомним, широкую известность Андрей Задворный получил после победы в шоу, где завоевал сердце певицы Златы Огневич. Впрочем, их роман завершился разрывом — мужчина признался, что его чувства исчезли. После расставания певица переживала непростой период.