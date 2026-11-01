Победитель "Караоке на Майдане" пришел на "Голос країни" и довел до слез Наталью Могилевскую

Артем Никитин / © dawn.com

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Только что на канале «1+1 Украина» начался второй выпуск самого вокального шоу страны «Голос країни-14».

И первый участник уже вышел на сцену удивлять звездных тренеров своими певческими умениями. Как оказалось, на шоу пришел профессиональный певец — 31-летний Артем Никитин. Ранее он уже участвовал в талант-шоу — был суперфиналистом «Х-Фактора» и дважды побеждал на «Караоке на Майдане». Артем мечтал стать известным певцом, однако в 2019 году создал семью, а карьеру вокалиста поставил на паузу. Однако желание творить никуда не исчезло, поэтому он и пришел на «Голос країни».

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«Душа моя на сцене. Я вернулся к назначению быть на сцене. „Голос країни“ может стать именно тем проектом, который поможет мне осуществить мою давнюю мечту — быть известным на всю страну», — делится вокалист.

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На сцене проекта Артем Никитин исполнил песню «Ти поселилась у душі». Наталья Могилевская первой услышала в голосе певца изюминку, так что на припеве нажала красную кнопку. Не уступил ей и MONATIK. А вот Артем Пивоваров, который не разворачивал кресла, признался, что был несколько озадачен. Дело в том, что наставник узнал голос Артема и был убежден, что он пришел на шоу не как участник, а как звездный гость.

«Я осознал, что это ты. Я понимал, что есть формат шоу. Я помню сезоны, когда Злата Огневич выходила на сцену… Я был уверен, что ты просто пришел нам подарить настроение. Именно поэтому я не вернулся», — признался Пивоваров.

Артем Никитин и Наталья Могилевская / © dawn.com

В конце концов Артем Никитин выбирал между MONATIK и Наталией Могилевской, к которой он и пошел. Тем временем звездный тренер не смогла скрыть эмоций и заплакала от того, что певец оказался в ее команде.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, в прошлом выпуске на «Голосу країни» выступала возлюбленная актера Тараса Цымбалюка — Елена Светлицкая. Правда, ее номер раскритиковали. Артистка резко ответила на хейт своего выступления.

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