Победитель "Лиги Смеха" Марк Куцевалов рассказал о благотворительном пешем походе и кто его сопровождал 850 километров

Зрителей ожидает возвращение звездного сезона "Битвы титанов", в котором соберутся сильнейшие команды за всю историю проекта: "Ветераны космических войск", "30+", "Наш формат", "Трио разные", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Воробчик", "Стадион Диброва", "VIP Тернополь" и "Веселые Бобры" (сборная команд "Загорецька Людмила Степанівна" и "Стояновка"). Вместе с ними создавать настроение украинцам будут тренеры – Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Владимир Дантес и Станислав Боклан. Лучшие комики теперь в эфире телеканала ТЕТ.

Кроме того, в одном из номеров ожидается появление любимцев зрителей "Лиги Смеха" — команды "Призрачный Гонщик" и ее участника — Марка Куцевалова. Комик и победитель второго сезона проекта сегодня посетил студию "Сніданку з 1+1".

Ведущие Неля Шовкопляс и Егор Гордеев вспомнили недавний пеший поход Куцевалова, который за 18 дней прошел путь из родного Черноморска к Говерле. Поход имел благотворительную цель – собрать около 3 млн гривен на машины скорой помощи. Каждый день Марка ждали разнообразные приключения, ночевать приходилось на пожарной станции и даже посреди поля на бахче. Тем не менее, он всегда был в хорошем настроении и даже снимал развлекательно-юмористические видео для своих подписчиков в соцсетях.

От Черного моря до Говерлы пешком: Марк Куцевалов раскрыл подробности благотворительного реалити-похода

Комик говорит, что впервые попробовал пеший поход на большое расстояние в прошлом году, устроив челлендж для проверки собственных возможностей.

"Еще год назад я впервые пошел вдоль моря — 26 часов без сна. Тогда это было обычное приключение без конкретной цели, я присматривался, устроил себе определенный выход из зоны комфорта. Ты идешь, рядом никого, у тебя только море, песок, без связи, вообще может произойти что угодно", — прокомментировал Куцевалов.

А вот благотворительное пешее шествие на Говерлу комик устроил уже в формате Instagram-реалити. Победитель "Лиги Смеха" снимал собственные приключения и издавал их в формате развлекательно-юмористических видео.

Относительно того, кто сопровождал комика во время 850-километрового похода Куцевалов признался, что нашлись те, которые присоединились по собственному желанию к его инициативе и также преодолевали этот путь вместе с ним.

Читайте также: