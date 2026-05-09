Победитель "МастерШеф" Зубко после вступления в ряды ВСУ вышел на связь и рассказал о своем состоянии

Александр Зубко

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Александр Зубко после мобилизации подробно рассказал о службе в ВСУ, своем эмоциональном состоянии и жизни вдали от камер и десертов.

После победы в проекте кондитер на какое-то время почти исчез из соцсетей и не делился подробностями личной жизни. Лишь изредка он выходил на связь с подписчиками, а теперь решил честно ответить на самые распространенные вопросы. В сториз Александр опубликовал новые фото в военной форме и дал понять: сейчас его реальность кардинально изменилась. В то же время он старается не терять внутреннее равновесие. Говорит, что учится принимать себя и концентрироваться на хорошем даже в непростых обстоятельствах. А еще — не забывает о кулинарии.

«Скажу честно, не всегда легко, но сейчас не очень хочу в это углубляться. Просто работаю над собой, стараюсь принимать себя. Замечать только позитив в этом мире», — поделился Зубко.

Отдельно победитель шоу ответил и на вопрос о стажировке у Эктора Хименеса-Браво, которую получил после победы. Несмотря на то что эта возможность до сих пор остается для него важной, сейчас в приоритете совсем другая жизнь. В то же время кулинар не исключает, что еще вернется к своей мечте. Также он поблагодарил всех, кто поддерживает его сообщениями и не забывает после мобилизации. По словам Александра, даже в новых условиях он иногда находит время, чтобы приготовить что-то для собратьев.

«Я бы очень хотел использовать этот шанс. Но если звезды сойдутся, я только за», — признался кулинар.

После победы в 16 сезоне МастерШеф Александр весной этого года он сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ и проходит военную подготовку. Тогда же кулинар впервые показался в форме и откровенно признал, что военное дело стало для него совершенно новым опытом.

