Победитель "МастерШефа-16" Зубко объявил о своей службе в ВСУ и сделал заявление

Александр Зубко

Реклама

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф-16» — кондитер Александр Зубко — сообщил, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

После завершения проекта кулинар решил стать на защиту Украины от оккупантов. На своей странице в Instagram он рассказал, что уже прошел военные учения. По словам Зубко, этот период стал для него сложным, но в то же время очень важным опытом. Кондитер также поделился первой фотографией в военной форме. При этом он пока не раскрыл, в каком именно подразделении будет проходить службу.

«После финала „МастерШеф“, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я стал в ряды ВСУ. Прошел военные учения. Для меня это был совершенно новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна», — поделился Зубко.

Реклама

Александр Зубко

Новость о мобилизации победителя проекта «МастерШеф-16» вызвала активную реакцию среди его подписчиков. В комментариях поклонники поблагодарили его за службу и пожелали сил и осторожности.

Вы — наша гордость и надежда на завтрашний день, мы искренне гордимся и изо всех сил поддерживаем ряды ВСУ. Крепкого вам здоровья, Божьей опеки и Ангела-хранителя

Берегите себя! Вы классный, искренний и открытый человек. Украине нужны талантливые люди

Береги себя и возвращайся живым

Напомним, актриса Анастасия Пустовит высказалась о своих отношениях с военным и что ее стало беспокоить во время полномасштабного вторжения.