Победитель нацотбора на "Детское Евровидение-2024" довел до слез обращением к украинцам и ВСУ

Украинский певец Артем Котенко победил на Национальном отборе на песенный конкурс "Детское Евровидение-2024".

12-летнему артисту победу принесла конкурсная песня "Дім". Благодаря выступлению Артему удалось получить 5 баллов от жюри и максимальных 6 – от зрителей. Во время оглашения результатов турнирной таблицы музыкант едва сдерживал волнение, а когда услышал о своем первом месте – дал волю всем эмоциям. И уже со слезами радости парень получил желанную награду, символизирующую лишь одно – именно Артем Котенко представит Украину на "Детском Евровидении-2024".

Находясь в шоке, певец-победитель произнес чувственную речь и поблагодарил не только судей и зрителей за поддержку, но и ВСУ за возможность воплощать детские мечты.

"Я очень всем благодарен за голоса. Благодарен жюри за то, что оценили меня честно. Благодарен ВСУ за то, что мы можем стоять здесь и прикоснуться к своим мечтам", — растрогал юноша.

Напомним, международный песенный конкурс "Детское Евровидение-2024" состоится в этом году 16 ноября в Мадриде, Испания. Там на главной сцене за музыкальное первенство будут сражаться 17 стран. В свою очередь, Артем Котенко выйдет с победной песней "Дім", в которую были заложены глубокие смыслы о собственном доме как символе безопасности.

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