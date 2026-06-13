Победитель "Шанс" Александр Воевуцкий станет отцом в пятый раз

Александр Воевуцкий с женой и дочерьми

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Украинский певец Александр Воевуцкий, победитель проектов «Караоке на Майдане» и «Шанс», станет отцом в пятый раз. Жена исполнителя Ольга беременна.

Радостную новость супруги объявили в совместном посте в Instagram. Влюбленные ранее опубликовали видео, на котором у Ольги уже виден заметно округлившийся животик. Александр и его возлюбленная объявили, что вскоре в их семье появится пополнение.

«Пока я всю зиму и раннюю весну сажала свои цветы, Господь щедро засеял сад нашей семьи. Да! Нас станет еще чуть-чуть больше», — поделилась Ольга.

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А это же Воевуцкие устроили гендер-вечеринку, на которой раскрыли пол будущего малыша. Этот особенный момент вместе с влюбленными разделили их самые близкие и родные люди. Оказалось, что в семье певца родится сын. К слову, артист вместе с женой уже воспитывает четырех дочерей.

Александр Воевуцкий с женой и дочерьми

«Мы любим тебя, малыш, всей нашей шумной компанией», — поделились эмоциями счастливые родители.

Отметим, что Александр Воевуцкий — украинский певец, победитель проектов «Караоке на Майдане» и «Шанс». Он активно развивал певческую карьеру, но в итоге отдал предпочтение написанию песен. Музыкант состоит в браке с женой Ольгой. Вместе они воспитывают четырех дочерей — Марию, Аделину, Терезу и Оливию. Уже вскоре супруги станут родителями сына.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич сообщила о беременности. Актриса и ее супруг, актер Валентин Томусяк, станут родителями впервые.

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