Победитель "Шанса" Павел Табаков шокировал признанием о диагностированном у него раке четвертой стадии

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Украинский певец Павел Табаков, который является победителем "Шанса" и "Голосу країни", рассказал, как у него диагностировали рак.

Онкологию у артиста обнаружили перед началом полномасштабной войны в Украине. У исполнителя был рак лимфатической системы, что граничил между третьей и четвертой стадиями. Врачи сразу же предупредили Табакова, что необходимо немедленно лечиться. Артист на проекте "Балючі темі" говорит, что решил ехать за границу. Певец лечился в польском городе Гданьск, где у него была экспериментальная терапия.

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны я пошел обследоваться, и мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, потому что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы. Я выбрал лечение за границей. Там было экспериментальное лечение. Это Польша, город Гданьск. Меня приняли. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске", - поделился артист.

Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Павел Табаков прошел весь курс лечения, что, кстати, было бесплатным, ведь он находился в Польше в статусе беженца. Сейчас исполнитель надеется, что болезнь уже позади. Правда, артисту нужно раз в год проходить обследование, сдавать анализы, следить за уровнем показателей и за состоянием своего здоровья в целом.

"Я прошел полный курс лечения, и каждый день благодарю Бога, что я жив. Когда я переехал в статусе беженца, мне это было бесплатно (лечение). Это была только химиотерапия, ведь на лимфатической системе не делают никаких операций. Надеюсь, что да (полностью вылечился). Но я постоянно должен быть под контролем. Постоянно надо сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей и проходить обследование раз в год", - признался артист.

Отметим, Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор и аранжировщик. Артист прославился после победы в пятом сезоне проекта "Шанс". Также исполнитель завоевал первое место на "Голосі країни-2".

