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Победитель "Танцев" Логай рассекретил свой самый большой гонорар за один съемочный день

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Победитель "Танцев" Логай рассекретил свой самый большой гонорар за один съемочный день

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Также звезда рассказала, от чего зависят гонорары артистов.

Победитель проекта "Танцы со звездами", актер Артур Логай, решил рассказать поклонникам о своих гонорарах.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" артист поделился, что гонорары актеров обычно зависят от их популярности, а также от проекта, в котором снимается артист. Как признается Логай, ему вообще сложно назвать цену, которую он хотел бы, чтобы ему заплатили.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

"Есть люди, с которыми я могу посоветоваться. Мне сложно сформировать какую-то цену для себя", — поделился звезда.

Впрочем, Артур рассекретил, какой самый большой гонорар получал за один съемочный день.

"Я же честно работаю. У меня ФЛП. Я могу об этом рассказывать. 13 тыс грн я больше всего получал", — поделился актер.

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