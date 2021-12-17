Победитель "Танцев" Логай рассекретил свой самый большой гонорар за один съемочный день

Также звезда рассказала, от чего зависят гонорары артистов.
Победитель проекта "Танцы со звездами", актер Артур Логай, решил рассказать поклонникам о своих гонорарах.
На YouTube-канале "Люкс ФМ" артист поделился, что гонорары актеров обычно зависят от их популярности, а также от проекта, в котором снимается артист. Как признается Логай, ему вообще сложно назвать цену, которую он хотел бы, чтобы ему заплатили.
"Есть люди, с которыми я могу посоветоваться. Мне сложно сформировать какую-то цену для себя", — поделился звезда.
Впрочем, Артур рассекретил, какой самый большой гонорар получал за один съемочный день.
"Я же честно работаю. У меня ФЛП. Я могу об этом рассказывать. 13 тыс грн я больше всего получал", — поделился актер.
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