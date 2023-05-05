Победитель "Танцев со звездами" Артур Логай удивил Сеть премьерой дебютной песни

Артист почти девять лет уходил в певческую карьеру.

Украинский актера и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай впервые представил свою сольную песню.

Артист захватил Сеть премьерой трека "Безумный" и забавным клипом к нему. Видео Артур снял с помощью специального приложения, которое случайно выбирает собеседника по видеосвязи. Поэтому первыми услышали новую песню Логая случайно подобранные люди, некоторые из них сначала даже не узнали артиста.

Как рассказал Артур, он почти девять лет решался записать сольную песню. После долгих колебаний артист все-таки решил спеть.

"В последний раз, я выходил на сцену почти 9 лет назад. Потом все время думал, что еще успею, что не ко времени, что я не смогу, а потом родилась песня и я понял — не стоит откладывать и бояться, надо жить. Когда же, как не сейчас делать то, о чем всю жизнь мечтал?", — поделился Логай.

Пользователям Сети дебютный трек артиста и клип к нему пришелся по душе: "Какая это невероятная песня", "Великолепный вклад в нашу украинскую музыку", "Ох эта харизма и жажда жизни", "Песня уже засела в голове!".

Напомним, что впервые Артур Логай спел на сцене музыкального шоу "Х-фактор". Одержать победу в проекте ему не удалось, впрочем, многим зрителям будущий актер запомнился именно после своего выступления.

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