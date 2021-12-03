Победитель "Танцев со звездами" Леонов впервые признался, что изменял жене

Ситуация произошла пять лет назад.

Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов, в разных сезонах танцевавший с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой, актрисой Еленой Кравец, а с певицей Сантой Димопулос победил в прошлом году, шокировал правдой.

В программе "Зірковий шлях" хореограф впервые признался, что изменял своей гражданской жене Юлии. А любовницей стала партнерша Леонова, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ.

Макс Леонов с любимой Юлей / instagram.com/maksleonov_official

С Юлией Макс познакомился еще когда ему было 17. Танцовщика пригласили преподавать хореографию для детей, где тренерством занималась и старшая на несколько лет Юлия. Но встречаться влюбленные стали после четырех лет знакомства. Пара они уже девять лет. Но Макс признался, что были в их отношениях и непростые времена.

"Едва не разошлись из-за меня. Было самое страшное, чего боятся все. Это была измена. И это было с моей партнершей, с которой я тогда танцевал. Четыре пять лет назад. Да, это мой бок. Серьезный, я это признаю", – откровенно сказал Леонов.

Макс Леонов с любимой Юлей / instagram.com/maksleonov_official

Его роман на стороне длился около года, однако от жены танцовщик не уходил. Макс предполагает, что, возможно, так могло продолжаться, если бы любовница не поставила его перед выбором. Девушка решила написать Юле и прикрепила фото.

Ссора дома Леонова ждала серьезная. Но, в итоге, Юлия решила дать ему второй шанс:

"Она решила, что все же надо дать мне возможность раздуплиться и дать понять, кто я на самом деле. Она очень сильная, она очень мудрая", — сказал Леонов.

Макс Леонов с любимой Юлей / instagram.com/maksleonov_official

Макс наконец сделал предложение Юлии и пара уже планирует свадьбу. Хореограф признался, что мечтает о церемонии не в Украине, а где-то "подальше, в красивом месте".

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