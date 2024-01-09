Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов откровенно рассказал о кризисе в отношениях с женой

Участник разных сезонов "Танцев со звездами" Макс Леонов, который одержал победу на проекте в паре с певицей Сантой Димопулос, откровенно рассказал о кризисе в отношениях с гражданской женой.

Хореограф признался, что сейчас они с возлюбленной Юлией переживают не самое лучшее время. На отношения пары сильно повлияла полномасштабная война.

"Да, война повлияла на отношения. Война влияет на всех. Мы тоже не остались в стороне. Сложные времена у всех", — рассказал танцор на шоу от "Люкс ФМ".

Макс Леонов с возлюбленной Юлей / Фото: instagram.com/maksleonov_official

По словам Леонова, сейчас они с Юлией пытаются преодолеть кризис. Хореограф уверен, что у них это получиться сделать.

"Мы в процессе преодоления кризиса. Но я думаю, что все будет хорошо. Наибольшую трещину дало эмоциональное напряжение, оно никуда не девается, а также внешние факторы войны", — поделился Макс.

А вот на вопрос, живут ли они сейчас вместе, Леонов не стал отвечать. Вместо этого танцор признался, что пока не планирует свадьбу с возлюбленной. Хореограф говорит, что сначала нужно решить все личные вопросы.

Макс Леонов с возлюбленной Юлей / Фото: instagram.com/maksleonov_official

"Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что мы и жили вместе, и разъезжались, и съезжались. Сейчас точно не до свадьбы, потому что есть первоочередные вопросы, которые нужно закрывать", — добавил танцор.

Отметим, что Макс Леонов вместе с гражданской женой уже переживал серьезный кризис. Танцор раньше рассказывал, что почти год у него был роман на стороне, а Юлия об этом узнала. Пара тогда была на грани разрыва, однако у них получилось сохранить отношения.

Макс Леонов с возлюбленной Юлей / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем-иностранцем. Знаменитость призналась, чем ее удивил Алмаз.

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