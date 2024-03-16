Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов после 11 лет разошелся с женой, которой изменял

Участник проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов признался, что после 11 лет отношений разошелся с гражданской супругой Юлией.

По словам хореографа, уже год, как они с экс-возлюбленной вообще не общаются. Леонов объяснил, что лучше в их отношениях не становилось, поэтому они приняли решение больше не мучить друг друга:

"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не общаемся вообще. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Заметили, что в паре нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться!" – прокомментировал Леонов свою личную жизнь в YouTube-проекте "СК Life".

Макс Леонов с экс-женой / Фото: instagram.com/maksleonov_official

В начале января этого года Макс Леонов признавался, что с Юлией они переживают кризис в отношениях. На это, в частности, по словам танцора, повлияла полномасштабная война. Тогда же Леонов сказал, что они с Юлией пытаются преодолеть кризис и он надеется, что все наладится.

Макс Леонов с экс-женой / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Отметим, что в 2021 году Макс Леонов ошеломил признанием на всю страну, что изменял жене. Его роман на стороне длился год. А любовницей стала партнерша Леонова, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ. Юлия узнала об этом романе. Пара тогда была на грани разрыва, однако им удалось сохранить отношения.

Макс Леонов с экс-женой / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Напомним, что Макс Леонов был участником шоу "Танцы со звездами". В разных сезонах он танцевал с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой, актрисой Еленой Кравец, а с певицей Сантой Димопулос победил на проекте в 2020 году.

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