Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов после 11 лет разошелся с женой, которой изменял

Хореограф поделился, что уже год, как холостячит.
Участник проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов признался, что после 11 лет отношений разошелся с гражданской супругой Юлией.
По словам хореографа, уже год, как они с экс-возлюбленной вообще не общаются. Леонов объяснил, что лучше в их отношениях не становилось, поэтому они приняли решение больше не мучить друг друга:
"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не общаемся вообще. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Заметили, что в паре нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться!" – прокомментировал Леонов свою личную жизнь в YouTube-проекте "СК Life".
В начале января этого года Макс Леонов признавался, что с Юлией они переживают кризис в отношениях. На это, в частности, по словам танцора, повлияла полномасштабная война. Тогда же Леонов сказал, что они с Юлией пытаются преодолеть кризис и он надеется, что все наладится.
Отметим, что в 2021 году Макс Леонов ошеломил признанием на всю страну, что изменял жене. Его роман на стороне длился год. А любовницей стала партнерша Леонова, с которой он шесть лет назад танцевал в одной из киевских танцевальных школ. Юлия узнала об этом романе. Пара тогда была на грани разрыва, однако им удалось сохранить отношения.
Напомним, что Макс Леонов был участником шоу "Танцы со звездами". В разных сезонах он танцевал с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой, актрисой Еленой Кравец, а с певицей Сантой Димопулос победил на проекте в 2020 году.
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