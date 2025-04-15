Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов откровенно рассказал о своем опыте в БДСМ

Макс Леонов / © YULA company

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Участник проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов сменил амплуа и теперь, кроме танцев, занимается просвещением.

На днях в центре столицы во второй раз прошел офлайн-лекторий в одном из сексуально-образовательных пространств. Тема лекции – "Танцы как форма выражения сексуальности: Как танец может помочь проявить собственную сексуальность и уверенность". Лектором выступил главный танцмейстер страны и победитель проекта "Танцы со звездами" Макс Леонов. Между официальной частью хореограф был достаточно откровенен и рассказал о собственных экспериментах в личной жизни.

Во время дружеской дискуссии с гостями лектория Макс признался, что попробовал новую практику – шибари, искусство ограничения подвижности тела человека с помощью веревок.

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"Я впервые в жизни попробовал шибари. Однажды был на таком занятии, и знаете, понял, что это не просто о страсти – это о глубине, о философии отношений между мужчиной и женщиной. Ведь человек, которого связывают, должен быть к этому психологически готов — принять, что его сковывают, и он не может ничего сделать. И да, связывал я, но не свою партнершу – на занятии мне дали девушку, и, похоже, она любит быть связанной, ведь была не против", – рассказал Макс Леонов.

Во время лекции Макс также акцентировал внимание, что именно танцы помогают сблизиться с партнером, и как через танцевальные движения влюбленные пары могут еще ближе узнать друг друга.