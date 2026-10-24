Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов впервые после развода рассекретил новые отношения

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Реклама

Победитель шоу «Танцы со звездами», украинский хореограф Макс Леонов впервые признался, что находится в отношениях.

Еще весной 2024 года танцор сообщил, что разошелся с возлюбленной после 11 лет вместе. С тех пор о личной жизни хореографа ничего не было известно. Однако на проекте «Наодинці з Гламуром» Макс Леонов честно признался, что сейчас в отношениях. Именно любимый человек держит его на плаву и не дает опускать руки.

Реклама

«Личная жизнь есть, и она прекрасна. Эта личная жизнь держит меня в здравом уме и дает мне понять, что где бы я ни был, меня всегда ждут и меня всегда поддержат», — говорит танцор Анне Севастьновой.

Реклама

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Имени избранницы Макс Леонов не раскрывает, а также держит в секрете подробности их отношений. Хореограф говорит, что хочет, чтобы личное таким и оставалось.

«Я желаю, чтобы это пока осталось моей личной жизнью, поэтому спасибо за то, что интересуетесь», — прокомментировал танцор.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Отметим, в течение 11 лет Макс Леонов прожил в гражданском браке с супругой Юлией. Однако весной 2024 года танцор объявил о разрыве. Пара не смогла преодолеть кризис, который возник в их отношениях на фоне полномасштабной войны.

Реклама

Напомним, недавно актер Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода. Также артист раскрыл, в каких отношениях остался с бывшей супругой Анастасией Цымбалару.

Новости партнеров