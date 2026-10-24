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- Гламур
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Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов впервые после развода рассекретил новые отношения
Танцор не скрывает, что не одинок.
Победитель шоу «Танцы со звездами», украинский хореограф Макс Леонов впервые признался, что находится в отношениях.
Еще весной 2024 года танцор сообщил, что разошелся с возлюбленной после 11 лет вместе. С тех пор о личной жизни хореографа ничего не было известно. Однако на проекте «Наодинці з Гламуром» Макс Леонов честно признался, что сейчас в отношениях. Именно любимый человек держит его на плаву и не дает опускать руки.
«Личная жизнь есть, и она прекрасна. Эта личная жизнь держит меня в здравом уме и дает мне понять, что где бы я ни был, меня всегда ждут и меня всегда поддержат», — говорит танцор Анне Севастьновой.
Имени избранницы Макс Леонов не раскрывает, а также держит в секрете подробности их отношений. Хореограф говорит, что хочет, чтобы личное таким и оставалось.
«Я желаю, чтобы это пока осталось моей личной жизнью, поэтому спасибо за то, что интересуетесь», — прокомментировал танцор.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ
Отметим, в течение 11 лет Макс Леонов прожил в гражданском браке с супругой Юлией. Однако весной 2024 года танцор объявил о разрыве. Пара не смогла преодолеть кризис, который возник в их отношениях на фоне полномасштабной войны.
Напомним, недавно актер Григорий Бакланов высказался о новой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода. Также артист раскрыл, в каких отношениях остался с бывшей супругой Анастасией Цымбалару.