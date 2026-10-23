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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов вступил в ряды ВСУ и раскрыл, где служит

Танцовщик присоединился к армии еще в декабре прошлого года, однако скрывал эту информацию.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Макс Леонов

Макс Леонов / © instagram.com/maksleonov_official

Победитель проекта «Танці з зірками», украинский хореограф Макс Леонов вступил в ряды ВСУ.

Об этом танцовщик рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». Хореограф признался, что служит еще с декабря 2025 года. Ранее он скрывал эту информацию, поскольку не собирался хайповать на этой теме. Однако сейчас хореограф использует свою медийность, чтобы помогать закрывать сборы на нужды его бригады. К слову, Макс Леонов служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде.

«Я прохожу сейчас службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь», — говорит танцовщик Анне Севастьяновой.

Макс Леонов / © YULA company

Макс Леонов / © YULA company

Макс Леонов не раскрывает, где именно проходит его служба, но за пределами Киева. В столицу танцовщика периодически отпускают, чтобы тот участвовал в мероприятиях и привлекал внимание к сборам на нужды бригады.

«Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на наши нужды. Решение было спонтанное о службе, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии», — добавил танцовщик.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно актриса Тамара Яценко рассказала, как ее внучка стала артиллеристкой в ВСУ. Артистка уже показала, как ее родственница работает на фронте.

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