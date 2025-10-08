Победители "Евровидения-2024" Nemo впервые в Киеве: дуэт с Jerry Heil и встреча с Сердючкой (эксклюзив)

Победитель "Евровидения-2024" Nemo / © Associated Press

В пятницу, 10 октября, в Киеве состоится первый сольный концерт победителей "Евровидения-2024", певцов Nemo. Накануне артисты дали эксклюзивное интервью, в котором рассказали о хейте после конкурса, был ли страх приезжать в Киев во время войны, о встрече с Verka Serduchka в Амстердаме и дуэте с Jerry Heil.

Напомним, выступление Nemo в Киеве станет частью европейского тура в поддержку дебютного альбома Arthouse, над которым артисты активно трудились последний год. Сначала они планировали выступить в Киеве в марте, но не успели доработать материал. По словам Nemo, им будет чем удивить украинскую публику. О своем первом приезде в Украину Nemo рассказали ТСН.ua в преддверии визита в Киев.

Nemo родились в Швейцарии / © instagram.com/nemothings

"У меня много друзей, которые часто совершают это путешествие — я имею в виду, ездят поездом из Варшавы в Киев и обратно. И я подумал: если мои друзья могут делать это раз в месяц, а то и несколько раз в месяц, то и со мной все будет хорошо. Я тоже хочу это сделать — хочу приехать в Киев и выразить свою поддержку украинцам. Я никогда не был в Киеве, поэтому очень хочу познакомиться с городом. Хочу провести время с друзьями, и вообще я открыт ко всему", — поделились с ТСН.ua Nemo.

К слову, выступление Nemo состоится в столичном клубе Atlas, билеты на который еще есть в продаже. По словам артистов, у них не было особых запросов в райдере для организаторов, единственный пункт это коктейль Негрони, который они любят выпить после шоу. Рассказали Nemo и о том, как изменилась их жизнь после участия в "Евровидении" и планируют ли они когда-нибудь повторить этот опыт.

"Многое изменилось, и многое осталось прежним. У меня вдруг появилось намного больше дел, которыми я раньше не занимался. Планирую ли я снова принять участие в конкурсе? Я только оттуда (смеется — прим.ред.). Прошло всего полтора года. Пока я действительно рад делать вещи вне этого конкурса. Но кто знает, возможно, когда-то в будущем. Я никогда не говорю "никогда" в этом смысле", — признаются артисты.

Nemo во время выступления на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Напомним, Nemo — небинарная личность, открыто говорящая о своей гендерной идентичности и просящей использовать к себе местоимение "они". И хотя на вопрос о личном артисты предпочитают не отвечать, мы спросили у Nemo, какую наиболее болезненную или обидную вещь они услышали после победы на "Евровидении", где спели песню "The Code". В ней, в частности, речь идет о восприятии собственной идентичности, которая иногда не соответствует "кодам" общественных ожиданий:

"Я стараюсь не воспринимать ничего, что может быть оскорбительным или может причинить мне боль. Кстати, это то, над чем мне пришлось поработать еще во время конкурса. Поэтому в моей голове существуют два Nemo. Есть Nemo-артист и есть Nemo-человек. Людям многое известно о Nemo-артисте, но никто на самом деле не знает, что чувствует внутри себя Nemo-человек. И осознание этого меня защищает от любого хейта".

Также мы не могли не спросить у Nemo о дружбе и сотрудничестве с украинскими артистами, в частности о Верке Сердючке, которая является самым узнаваемым триумфатором этого конкурса среди европейских фанатов "Евровидения".

Verka Serduchka и Nemo имели возможность познакомиться в Амстердаме

"Я так люблю, люблю, люблю творчество этого фантастического артиста. А еще просто обожаю выступление Verka Serduchka на Евровидении и считаю его одним из самых вдохновляющих и веселых номеров, которые вообще были за все время конкурса. Кстати, мы имели возможность встретиться в Амстердаме, на одной из препати этого года Евровидению 2025, где я также выступал", — признались Nemo в разговоре с ТСН.ua.

А вот неожиданной новостью стало то, что победитель "Евровидения-2024" планируют выступить в Киеве вместе с певицей Jerry Heil.

"Я довольно часто контактирую с Jerry Heil, и очень рад буду видеть ее также на моем шоу. Не могу дождаться выступления с ней. После этого уже решим, как будет дальше. Я слышал, что у нее в следующем году большое шоу. И, конечно, я хотел бы присоединиться, если смогу", — откровенно впервые рассказал Nemo.

Nemo и Jerry Heil уже неоднократно сотрудничали и теперь споют в дуэте в Киеве / © instagram.com/thejerryheil

Напоследок ТСН.ua поинтересовалась у артистов, представляют ли они свою жизнь без музыки, и что бы сделали, если бы не связали свою жизнь с творчеством.

"Я был артистом на протяжении последних 10 лет. И занимался музыкой, когда Европа знала меня и когда не знала. ТТо есть музыка для меня — самая важная вещь, которая когда-либо происходила в моей жизни, и это то, чем я хочу продолжать заниматься, несмотря ни на что. И самое главное для меня, когда речь идет о музыке — это ее создание, любым способом, даже если это просто пение в душе", — говорит артист.

Выступление Nemo на конкурсе "Евровидение-2024" / © Associated Press

Кстати, как мы узнали, часть прибыли с концерта в Киеве будет передана в фонд, который занимается закупкой специального медицинского оборудования для "Охматдета". Кроме того, каждый желающий может принять участие в розыгрыше, сделав донат от 300 гривен, и сразиться за билеты на концерт и возможность пообщаться с Nemo после выступления. Все подробности в соцсетях Atlas Festival и GoodDonations.