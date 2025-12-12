Победители "Евровидения-2024" отказались от хрустального кубка и заявили о бойкоте конкурса

Nemo / © eurovision.tv

Победители "Евровидения-2024", швейцарские певцы Nemo публично заявили, что отказываются от хрустального кубка, символизирующего их первенство на международном конкурсе.

Скандал вокруг музыкальной гонки даже не думает утихать. Сначала ряд стран устроил бойкот юбилейному "Евровидению", а сейчас же участники конкурса высказывают свое мнение. К слову, победители 2024 года отказываются от хрустального кубка и объявили, что отправляют его в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (ЕВС) в Женеве.

Хрустальный кубок Nemo / © Associated Press

Причина бойкота "Евровидения" остается неизменной - участие Израиля. Nemo говорит, что считает неприемлемым отказ дисквалифицировать страну, действия которой Независимая международная комиссия ООН признала геноцидом против палестинцев в Секторе Газа.

"Евровидение" утверждает, что оно символизирует единство, инклюзивность и достоинство для всех. Эти ценности сделали этот конкурс значимым для меня. Но постоянное участие Израиля во время того, что Независимая международная комиссия ООН по расследованию признала геноцидом, демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми ЕВС", - говорится в сообщении Nemo.

Напомним, с допуском Израиля к "Евровидению" не согласен ряд стран. Ранее Словения, Испания, Ирландия и Нидерланды публично объявили об отказе от участия. Недавно к ним присоединилась уже пятая страна, которая тоже сообщила о бойкоте "Евровидения" по политической причине.