Победители "Евровидения-2024" заговорили о концерте в Украине и сотрудничестве с alyona alyona и Jerry Heil

На днях в Мальме, Швеция, завершилось главное музыкальное событие года – "Евровидение-2024".

Победителем международного конкурса в этом году стал представитель Швейцарии – Nemo. Следовательно, исполнитель решительно настроен развивать свою карьеру и даже задумывается о сотрудничестве с украинским дуэтом alyona alyona и Jerry Heil, которые тоже выступали в финале и заняли третье место. По словам артистов, за время пребывания в Мальме количество их друзей значительно возросло, поэтому с некоторыми из них они планируют выпустить коллаборацию. Более того, Nemo даже пообещали приехать с концертами в Украину, как только завершится полномасштабное вторжение.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

"Эти двое (alyona alyona и Jerry Heil – прим. ред.) – они такие удивительные! Вы даже не представляете, какое сокровище у вас есть. Это правда, самые удивительные люди. Я восхищаюсь и так хочу продолжать наше общение. Кто его знает, может, что-то вместе и сделаем… Мы не знаем, может, и создадим (общую песню – прим. ред.). Возможно, даже приеду в Украину, надеюсь", - ошеломили заявлением Nemo в интервью Суспільному.

Кстати, что известно о небинарном победителе "Евровидения-2024" Nemo – читайте по ссылке.

Напомним, недавно Jerry Heil неожиданно заявила, что вместо Teresa & Maria на "Евровидение-2024" должна была поехать другая песня. Звезда уже показала ее в Сети.

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