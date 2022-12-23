Победители нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI представили эмоциональный мини-альбом Heart of Steel

Победители нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI представили новый миниальбом с символическим названием Heart of Steel.

Группа посвятила свой EP несокрушимости украинского народа во время войны. Всего в миниатюру вошли четыре музыкальных композиции, среди которых и Heart of Steel, с которым группа презентует Украину на конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле. Все треки отражают передают не только истории украинцев, но и собственные переживания артистов.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

"Эти треки объединяют переживания всех украинцев и, в частности, наши собственные. Здесь о стальных сердцах в нашей груди, о стремлении к свободе, о любви и о нашей непокорности. Разные эмоции, но так близки каждому. И, главное, не деструктивны, а оптимистичные — те, которые не разрушают, а дают энергию и надежду. Пусть этот мини-альбом станет зарядом для каждого из нас жить и творить несмотря ни на что", — поделились TVORCHI.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Как поделился коллектив, миниальбом стал приквелом пятого большого альбома TVORCHI, который выйдет в 2023 году. В будущем лонгплеи артисты анонсируют множество музыкальных наслоений и богатый звук.

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