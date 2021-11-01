Победительница "Голоса страны" Муха показала редкие фото своего сына: "Как похожи"

За два года Даниил сильно изменился.

Победительница "Голоса страны-9", певица и скрипачка Оксана Муха показала своего сына.

Так, 40-летняя исполнительница воспитывает мальчика Даниила. Его артистка родила в браке с мужчиной по имени Богдан, с которым развелась 6 лет назад. Знаменитость редко показывает наследника, но на этот раз решила сравнить фото с ним с разницей в два года.

На первом снимке Муха обнимает улыбающегося Даниила, сидя на пляже.

Оксана Муха с сыном / instagram.com/mukha_oksana_official

На второй фотографии звездная мама и сын позируют на большом камне. За это время сын исполнительницы сильно изменился.

Оксана Муха с сыном / instagram.com/mukha_oksana_official

"Время... Так быстро летит... Стараюсь быть рядом, обниматься... А у вас как? Успеваете..." — написала она.

В ответ пользователи написали, что у певицы растет сын-красавец и отметили, что юноша очень похож на маму.

Какой уже взрослый сын

Ого! Такой парень!

Оксаночка, как вы похожи с сыном! Желаю побольше с ним проводить время!

Даниил возмужал... Вы оба прекрасны, счастье вам

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