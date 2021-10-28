Победительница "Голоса страны" Муха после развода встретила новую любовь: "Невероятный мужчина"

Певица рассказала о новом избраннике.

Победительница "Голоса страны-9", певица и скрипачка Оксана Муха после болезненного развода с мужем поделилась, что встретила новую любовь.

Так, 40-летняя исполнительница рассказала в интервью Ростиславу Калацинскому, что уже 9 месяцев встречается с мужчиной. Его артистка рассекречивать не торопится, однако отметила, что избранник – львовский художник, вместе с которым ей хорошо. Он много лет жил за границей и работал в Германии.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

"9 месяцев… Можно было бы уже ребенка родить, но нельзя такими быстрыми шагами двигаться. Потому что мы зрелые люди и хочется еще побыть вместе и понять друг друга, почувствовать, что именно это оно. Это невероятный мужчина, очень самодостаточный. Он нравится мне, как личность, его мышление, его восприятие мира. У нас много общего в человечности, мы понимаем друг друга", – поделилась певица.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

Муха добавила, что любимый тоже разведен, впрочем, он разошелся с женой, когда дети уже стали взрослыми. Знаменитость добавила, что мужчина прекрасен, но "счастье любит тишину".

Заметим, Оксана Муха была замужем за мужем по имени Богдан. Пара развелась шесть лет назад. Эта страница ее личной жизни была довольно болезненной. Она тяжело переживала развод, но понимала – так будет лучше, потому что чувства перегорели. Певица воспитывает сына Даниила.

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