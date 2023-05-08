Победительница "Голосу країни-12" Мария Квитка довела до слез проницательной песней о любви

Победительница проекта "Голос країни-12", певица и фольклористка Мария Квитка выпустила новую композицию под названием "Кохала".

У проницательной песни исполнительницы есть давние корни, ведь слова к ней артистка нашла в сборнике "Пісні Явдохи Зуїди". А вот музыку к композиции Мария написала вместе с композитором Ярославом Татарченко. По словам Квитки, благодаря Явдосе Зуиде удалось сохранить более тысячи народных песен.

Мария Квитка

"Это действительно поражает, ведь эта женщина родилась в крепостной семье и была неграмотной. В памяти она держала не только невероятное количество песен, но и народные сказки и сотни пословиц и поговорок. Благодаря ей мы знаем, что 100, 200, 300 лет назад украинцы также пели о счастливой и несчастливой любви, о потерях и борьбе с врагами. Среди тысяч народных песен сегодня каждый может найти именно ту, которая отразит его нынешние переживания", — поделилась Мария.

Песня "Кохала" – это исповедь девушки, которая навсегда потеряла свою любовь. Мария Квитка осовременила эту композицию, ведь сейчас на войне находится немало ее близких и родных людей.

"Мне отзывается каждое слово из этой песни. Для меня она о непоправимой потере, о той боли, которая никогда и ничем не излечивается. Сегодня так много людей навсегда теряют своих любимых, друзей, родителей, братьев и сестер. Замечательные люди гибнут на войне, отвоевывая нашу свободу и защищая нашу землю. Это очень болит. Возможно, слушая эту песню, люди смогут хотя бы чуть-чуть выплакать эту боль и почувствовать, что они не одни в своем горе", — поделилась Мария.

И действительно, поклонники Квитки, которые слушали композицию, делились, что у них наворачивались слезы на глазах, а по телу "бегали мурашки".

В общем, песня "Кохала" станет частью нового альбома Марии Квитки "Дай серцю волю", который будет посвящен возрождению древних украинских песен. Релиз пластинки планируется уже в этом месяце.

Отметим, альбом выходит в рамках главного музыкального суперприза "Голосу країни-12" от мецената Андрея Мацолы.

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