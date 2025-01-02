Победительница "Голосу країни" Оксана Муха на год уходит со сцены и назвала причину: "Мне больно"

Победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха объявила, что на год идет со сцены.

Артистка объяснила, что сейчас очень сильно истощена. В частности, знаменитость активно дает благотворительные концерты и старается побольше работать, чтобы найти средства на помощь военным. Однако исполнительница сейчас просто истощена, поэтому ей необходимо отдохнуть.

"Я даже во времена болезни не сделала той паузы, которую должна была иметь. Мне больно, что я ничего не делаю. И я постоянно себя толчу, чтобы те деньги найти. Но я чувствую, что мне тоже надо какой-то выдох", — поделилась исполнительница в эфире ТРК "Перший Західний".

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Оксана Муха объявила, что берет паузу и на время уходит со сцены. В частности, около года певица планирует находиться в творческом отпуске.

"Я беру отпуск", – объявила артистка.

Отметим, Оксана Муха стала известна после победы в девятом сезоне "Голосу країни", где ее тренером был молдавский певец Дан Балан. В настоящее время исполнительница вместе с сыном живет во Львове. В сентябре 2022 года артистка призналась, что больше года боролась с раком. С какой именно онкологией Оксана Муха имела дело – неизвестно.

Напомним, в конце года певица Кристина Соловий объявила о паузе в концертной деятельности. Артистка объяснила, почему некоторое время не будет появляется на сцене.

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