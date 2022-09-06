Победительница "Голосу країни" Оксана Муха впервые показала возлюбленного, который был рядом с ней во время борьбы с раком

Победительница "Голосу країни-9", певица Оксана Муха впервые показала своего избранника, который вместе с ней прошел трудный путь борьбы с онкологией.

Победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха на днях ошеломила своих поклонников признанием – последний год певица боролась с раком.

По словам артистки, этот сверхсложный путь борьбы с онкологией ей помог пройти ее любимый. Еще в октябре 2021 года Оксана Муха делилась, что встретила свою любовь. Впрочем, рассекречивать избранника исполнительница не торопилась. Только говорила, что любимый – львовский художник, вместе с которым ей хорошо. Он много лет жил за границей и работал в Германии.

Любимый Оксаны Мухи Николай Струс / Фото: instagram.com/nikostrus

Когда же Муха поделилась, что преодолела рак, тогда она впервые рассекретила любимого. Избранника Оксаны зовут Николай Струс. Как он написал о себе в шапке профиля: "Украинский художник, создающий картины на коже, используя специальные авторские краски. Особенно искусен в жанре портрета".

Оксана Муха с любимым / Фото: instagram.com/nikostrus

Любимый Оксаны Мухи не раз рисовал ее портреты / Фото: instagram.com/nikostrus

Кстати, когда Оксана Муха рассказала об онкоболезни, она впервые показала, как изменилась за это время. Впрочем, артистка опубликовала не фото, а именно свой портрет, созданный ее мужчиной:

"Мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая. Он прошел рядом все 24/7 испытаний. Мой ангел-хранитель. И вы сейчас видите еще один мой портрет авторства Николая — "Я победила". Такой меня видело немного людей", – рассказала Оксана.

Такой Оксану изобразил ее любимый / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Отметим, что Оксана Муха была замужем за мужчиной по имени Богдан. Пара развелась семь лет назад. Эта страница ее личной жизни была довольно болезненной. Она тяжело переживала развод, но понимала – так будет лучше, потому что чувства перегорели. Певица воспитывает сына Даниила.

В октябре 2021 года Муха рассказывала, что ее любимый также разведен, впрочем, он разошелся с женой, когда дети уже стали взрослыми.

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