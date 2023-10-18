Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина рассекретила имя второй дочери: "Выбирал папа"

Также знаменитость объяснила, что это значит.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина через неделю после родов рассекретила имя новорожденной дочери.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото с девочкой. Как рассказала блогерша, они с мужем-американцем уже определились с именем для дочери. Если же первого ребенка называла именно Александра, то на этот раз ее избранник. Муж блогерши выбрал для дочери имя Аспен.

Александра Шульгина с младшей дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Знаменитость отметила, что в переводе оно означает "осина". Кроме того, в США есть такой город Аспен, который очень красивый.

"Знакомьтесь, наша синеглазая брюнетка! Наша звездочка, которую мы назвали Аспен (Aspen). Имя выбирал на этот раз папа. В переводе – это "осина", а также один из самых красивых городов в Америке", — поделилась знаменитость.

Младшая дочь Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Отметим, Александра Шульгина во второй раз стала мамой 9 октября. В знаменитости в Лос-Анджелесе родилась девочка. Также блогерша воспитывает еще одну дочь, которую зовут Анджеликой.

Напомним, ранее певица СолоХа рассекретила необычное имя младшей дочери. Также исполнительница показала, как прошло крещение новорожденной девочки.

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