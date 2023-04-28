Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина второй раз беременна

Победительница первого сезона проекта "Холостяк" Александр Шульгина и ее избранник ждут второго ребенка.

Радостной новостью со своими поклонниками Александра поделилась в Instagram. Пара уже даже знает пол ребенка, но пока держит это в секрете. Александра призналась, что пока писала этот пост, не смогла сдержать слез от счастья.

"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анджелишка братика или сестричку. Мы уже знаем пол ребенка и я обязательно скоро с вами поделюсь. Но все постепенно. Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами. Ох, а я пишу этот пост и плачу. Уровень моей чувствительности снова зашкаливает", — поделилась победительница реалити.

К своей приятной новости Шульгина добавила семейное фото рядом с любимым и 10-месячной дочкой Анджеликой. На фото подписчики Александры могли увидеть округлившийся животик блогерши.

Александра Шульгина со своим возлюбленным и дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, что уже длительное время Александр проживает в Соединенных Штатах вместе со своим возлюбленным. В июне 2022 года блогерша родила дочь в отношениях с любимым, имя которого она скрывает. В тот же месяц избранник Александры сделал ей предложение.

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