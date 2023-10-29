Победительница "Холостяка-1" Шульгина рассекретила свой вес через три недели после родов

Также знаменитость рассказала, как появление детей повлияло на ее брак с мужем.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина откровенно пообщалась с поклонниками.

В Instagram у блогерши поинтересовались, как она возвращает физическую форму после родов и сколько уже весит. Александра подчеркнула, что самое главное – это не вес, а чтобы тело было в тонусе. Шульгина отметила, что сейчас активно тренируется и правильно питается. Сейчас блогерша, которая три недели назад во второй раз стала мамой, весит 71 килограмм.

"Вешу 71 кг. Но важна не цифра на весах, а отражение в зеркале и состав тела: сколько мышц, подкожного жира, висцерального, воды", — честно ответила Саша.

Александра Шульгина с младшей дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Также Шульгина поделилась, как появление детей повлияло на ее брак с мужем-иностранцем. По словам блогерши, их отношения стали еще крепче. Правда, знаменитость подчеркнула, что они были счастливы вместе и до появления детей.

"Дети – это большая проверка отношений. Чем их больше – тем сложнее. Если у вас с самого начала все хорошо, вы разговариваете, у вас есть страсть, понимание и любовь, то зная психологию отношений, имея помощь с детьми, ваши отношения станут еще крепче. У нас именно так", — поделилась блогерша.

Александра Шульгина с мужем / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, Александра Шульгина во второй раз стала мамой 9 октября. Блогерша в Лос-Анджелесе родила девочку, которой папа выбрал необычное имя. Также знаменитость вместе с мужем воспитывает старшую дочь Анджелику.

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