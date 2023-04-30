Победительница "Холостяка-1" Шульгина шокировала правдой, как предательницу Яну Соломко протащили на проект

Александра рассказала, что Яна не была такой простой, как ее показали в шоу.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Чмерковский, Александра Шульгина раскрыла правду об участии в проекте предательницы Яны Соломко.

По словам Александры, на самом деле Соломко не была такой невинной простой девушкой, как ее показывали на шоу. Об этом Шульгина рассказала в программе "Олицкая".

"Она никогда не была тихоней, это так ее показали в шоу. Она уже к тому времени победила в проекте "Шанс", она уже с Кондратюком путешествовала в Америку, у нее многое было. Но так ее представили. А меня представили наоборот – мажоркой. Она умеет за себя постоять, этого никогда не показывали. Но она такая – палец в рот не клади. Этого не показывали в шоу", — отметила Шульгина.

Макс Чмерковский и Яна Соломко

Кроме того, Александра ошеломила, что на самом деле Яна не проходила кастинг на "Холостяк" и за нее кто-то замолвил слово:

"Что все девушки чувствовали и видели, что она на проект попала как-то без кастинга. Ее никто не видел на кастинге, она не проходила никаких тестов, анализов. Нас проверяли на гинекологические заболевания, на хламидии. Перед тем, как пойти на "Холостяк", нас проверяли. Нас проверяли на туберкулез. Мы оравкой ходили, поэтому я видела, кто будет в проекте. Когда начинается шоу, первая вечеринка. Заходит Яна. А мы все такие: "А кто эта девушка, мы ее никогда не видели", — рассказала Шульгина.

Макс Чмерковский и Яна Соломко

Она отметила, что у Соломко всегда были лучшие свидания, красивые образы:

"У нее всегда был такой образ, такой красивый, ей всегда делали лучшие свидания, всегда лучше всех одевали. Поэтому мы видели, что она в приоритете. Я всегда знала, что ее туда запихнул или Кондратюк, или кто. Она там по связям. Не такая она бедная, как ее пытались показать. И попала она в финал — это не было ни для кого новостью. Все девушки видели, что к ней совсем другое отношение. И она такая, будто была уверена, что у нее все на мази" ", – поделилась Шульгина.

По словам Саши, первый сезон "Холостяка" должен был стать сказкой о Золушке, роль которой была у Яны Соломко. Более того, руководители проекта настоятельно советовали Максу выбрать именно Яну. Впрочем, Чмерковский сказал, что он либо выбирает Сашу Шульгину, либо никого.

Макс Чмерковский и Александра Шульгина

Макс Чмерковский и Александра Шульгина

По словам Шульгиной, после первого сезона в контракте последующих героев "Холостяка" появился пункт, что холостяк должен согласовать свой выбор с руководством.

Как известно, два года назад Яна Соломко начала строить карьеру в России. После начала полномасштабного вторжения предательница осталась жить и работать в россии, развлекает окупантов и даже посвящает им песни.

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