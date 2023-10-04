Победительница "Холостяка-1" Шульгина шокировала стоимостью родов в США и суммой расходов в месяц

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина рассказала, сколько стоят роды в США и сколько она тратит в месяц на себя.

В общем, скоро знаменитость должна во второй раз рожать. Как призналась Александра, роды обойдутся ей с мужем в кругленькую сумму. Лишь врачу за предоставленные услуги она должна заплатить более 30 тысяч долларов. Также отдельно Шульгина будет платить за палату и лекарства, а это 40 тысяч долларов.

Александра Шульгина с дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Мы выбрали врач, который не берет страховую. Она такой врач, что к ней очередь. Частный врач. У нее есть прайс, который она берет за то, что она тебя ведет девять месяцев и за роды. Отдельно мы должны заплатить за комнату в больнице и за все анализы. Врач стоит более 30 тысяч долларов. Палату и лекарства покроет страховая. Палата стоит 40 тысяч долларов. Я когда впервые рожала, я была шокирована. Это клиника в Лос-Анджелесе", — рассказала блогерща в интервью Славе Демину.

Также Александра призналась, сколько средств тратит в месяц на себя. В общей сложности, Шульгиной на собственные нужды нужно около 12 тысяч долларов.

Александра Шульгина с дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Я очень много трачу на ребенка. Сейчас еще и на второго ребенка. Себе сейчас я одежду не покупаю, это будет немного позже. Средства идут на маникюр, какой-то косметолог, спортзал. Маникюр стоит 120 долларов, столько же стоит педикюр. В среднем на месяц трачу 10-12 тысяч долларов", — поделилась знаменитость.

А вот блогер Александр Волошин недавно признался, сколько средств в месяц зарабатывает. Также звезда Сети рассекретил, что именно ему приносит доход.

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