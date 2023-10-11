Победительница "Холостяка-1" Шульгина во второй раз стала мамой и показала новорожденную дочь

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина во второй раз стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Блогерша призналась, что дочь должна родиться 10 октября, однако она появилась на свет именно 9.

Дочь Шульгиной родилась весом 4,2 кило. Александра уже показала первое фото новорожденной девочки. На снимке счастливая блогерша в роддоме держит на руках крошечную дочь.

Александра Шульгина с новорожденной дочерью / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и шести днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, два брата и все тебя очень любят. И моя семья в Instagram тебя тоже будет любить. Ты – вообще воплощение любви. Именно ее я чувствовала с тобой все эти девять месяцев", — поделилась блогерша.

Отметим, что Александра Шульгина впервые стала мамой в июне 2022 года. У нее родилась дочь, которую она назвала Анджеликой. Отцом ребенка стал американец, имя которого блогерша скрывает. В том же месяце возлюбленный сделал предложение Александре. О второй беременности Шульгиной стало известно в конце апреля этого года.

Александра Шульгина с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик тоже готовится снова стать мамой. Знаменитость беременна третьим ребенком.

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