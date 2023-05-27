Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая показала, как новый бойфренд катал ее на карете в Польше

Победительница 12 сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая после разрыва с Алексом Топольским отыскала свое счастье.

Модель не скрывает, что с недавних пор встречается с мужчиной, личность которого скрывает. Екатерина уже показала лицо любимого в фотоблоге, но пока не рассказывает, кто он и чем занимается.

Впрочем, с постов Лозовицкой в Instagram понятно, что новый бойфренд любит ее радовать всяческими сюрпризами. Как и в этот раз. Избранник модели устроил ей романтическую поездку на повозке по улицам Вроцлава. Судя по ролику, которым Екатерина поделилась в фотоблоге, ей такой презент очень понравился и она очень радовалась.

Кстати, недавно любимый устроил спонтанный сюрприз Екатерине. Мужчина организовал ей романтическое свидание в Праге.

Екатерина Лозовицкая с новым парнем / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, впервые о том, что у нее появился новый бойфренд Екатерина Лозовицкая, рассказала в апреле этого года. Она пока не хочет рассекречивать, кто пленил ее сердце, однако подчеркнула, что ее избранник очень мудрый и щедрый человек, чего ей не хватало в главном герое "Холостяк-12" Алексе Топольском.

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