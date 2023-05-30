Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая познакомила родителей с новым бойфрендом

Победительница проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая серьезно настроена по поводу бойфренда и уже успела познакомить его с родителями.

Об этом Катя рассказала в Instagram-stories. Знакомство проходило в одном из ресторанов Варшавы. Именно там сейчас Катя живет с возлюбленным, поэтому ее родители приехали к ним за границу.

Лозовицкая опубликовала милое видео, как они всем семейством сидели на летней террасе заведения, обедали, попивали вкусные напитки и общались. Тем временем знаменитость держала возлюбленного за руку.

Екатерина Лозовицкая держит бойфренда за руку / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"Знакомлю с родителями", — подписала ролик модель и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Родители Екатерины Лозовицкой / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

После этого Катя с родителями отправилась гулять по Варшаве. Модель устроила родным людям экскурсию по городу.

Екатерина Лозовицкая с папой / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"Люблю так сильно! Берегите и цените родителей", — отметила Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая с мамой / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, после проекта "Холостяк" у Екатерины не сложились отношения с Алексом Топольским. Но девушка долго не скучала в одиночестве и встретила новую любовь. Бойфренда модель держит в тайне. Хотя Катя не называет его имени и не рассказывает, чем он занимается, недавно девушка впервые показала лицо возлюбленного.

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