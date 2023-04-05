Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая рассказала, как пьяный Топольский просил ее вернуться

Победительница реалити "Холостяк -12" Екатерина Лозовицкая поделилась подробностями расставания с главным героем шоу Алексом Топольским.

В частности, модель назвала бывшего лжецом, поскольку ранее он утверждал, что именно он стал инициатором их разрыва. Но на YouTube-канале "А я говорила" Екатерина отметила, что это было их обоюдное решение:

"Мужчина не может так себя вести. Он не может опускаться до такого. Это просто дно. Рассказываю как было. Инициировала разговор я. Но в этом разговоре мы оба были согласны с тем, что нам нужно разойтись. Это было общее решение. Я не знаю, что дает ему право говорить, что это было его решение. Это просто ложь. Он лжет. Просто лжет", — подчеркнула Лозовицкая.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Кроме того, Екатерина прокомментировала, почему после финала "Холостяка" и до пост-шоу, где они с Алексом сообщили, что не вместе, постили в соцсети совместные счастливые фото.

"Это хайп. Все, что он делает, это аудитория, это подписчики. Он меня так "обрабатывал" за эту неделю. Чтобы я написала нормальный пост. Он меня просто обрабатывал: "Давай не разбивать сердца миллионам женщин, верящих в этот проект". Я ему сказала: "Я скажу правду", — поделилась модель.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

По словам Екатерины, Топольский хотел поддерживать красивую картинку, где они общаются и у них все хорошо: "Я на тот период была уже в отношениях, я говорю: "Я не буду говорить, что мы с тобой общаемся, потому что это не правда". Мне оно не нужно".

Также выяснилось, что после расставания Топольский еще написывал Лозовицкой и признавался, что сожалеет об их разрыве.

"Он мне названивал. Звонил в ночь финала, говорил, что я вообще не понимаю, чего я Сашу (Саша Мудрая — финалистка "Холостяка" — прим.ред) протянул в финал. Он мне многое рассказывал. Я до сих пор не понимаю, зачем он это делал, потому что у него искренне были такие эмоции, или потому что он переживал, что я скажу о нем? Звонил он мне не в очень трезвом состоянии, поэтому я думаю, что это было искренне. Но я понимаю, что его очень обидела Мудрая. И он так: его там обидели, и он прибежал ко мне. "Я тебя так уважаю..." Он мне писал несколько раз очень сентиментальные сообщения, что он так сожалеет, что он меня не оценил, сейчас он все понял", — рассказала Екатерина.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, недавно Катерина Лозовицкая переехала в Польшу и показала свою квартиру. Модель рассказала, за сколько снимает жилье в Варшаве.

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