Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая разошлась с бойфрендом: "Мне больно, грустно, страшно"

Победительница проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским, модель Катерина Лозовицкая объявила о разрыве с бойфрендом.

Соответствующую новость она сообщила в своем Instagram. Пара была вместе в течение двух лет, однако приняла решение идти разными путями. Лозовицкая поделилась, что очень благодарна Владимиру за это время, которое они были в отношениях. По словам модели, мужчина дарил ей любовь, заботу и тепло. Кроме того, она почувствовала, что такое здоровые отношения, преданность и покой. Впрочем, все же пара решила, что им лучше быть в отдельности.

"Я невероятно благодарна этому человеку за всю заботу, любовь и тепло, что он мне подарил. За то, что показала, какими могут быть здоровые отношения, каким может быть отношение к женщине, какой может быть дружба в отношениях. С ним я поняла, что такое настоящая преданность и как это — ощущать спокойствие рядом", - поделилась модель.

Екатерина Лозовицкая с бывшим бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая не стала раскрывать причины разрыва. Блогерша лишь отметила, что никто в этом не виноват. Также модель добавила, что они прекращают отношения на положительной ноте без обид друг к друг.

"Это были прекрасные два года. Мы прошли очень много всего бок о бок. Мы родные люди. Однако, к сожалению, иногда пути расходятся, и никто в этом не виноват. Так произошло и в нашем случае. Между нами нет грязи, обид или измен. Между нами есть уважение, благодарность и желание невероятного счастья друг другу. Мне больно, мне грустно, мне страшно. Однако это жизнь и так бывает", - добавила Екатерина.

Екатерина Лозовицкая с бывшим бойфрендом

Напомним, поклонники Лозовицкой уже давно заподозрили, что в ее отношениях проблемы. Модель впоследствии сообщила, что они с избранником переживают кризис. В конце концов, пара не смогла пройти испытание на крепость.

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