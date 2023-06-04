Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая в купальнике посветила стройной фигурой

Победительница проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским модель Екатерина Лозовицкая показала стройную фигуру в купальнике.

Снимок, которым блогерша поделилась в Instagram, был сделан на острове Тенерифе. Туда знаменитость недавно поехала отдыхать вместе со своим избранником. На фоне Атлантического океана Екатерина позировала в бирюзовом купальнике. На фото Лозовицкая продемонстрировала свою невероятно стройную фигуру.

"Ну и куда без моего фото", — отметила модель.

Екатерина Лозовицкая в купальнике / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина не только купается в океане. Знаменитость также наслаждается местной едой. Недавно модель полакомилась креветками в одном из ресторанов на острове.

Отдых Екатерины Лозовицкой / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Также блогерша вместе с возлюбленным организовала прогулку на яхте, где она наслаждалась видами Атлантического океана.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, недавно Екатерина Лозовицкая познакомила бойфренда со своими родителями. Модель показала, как прошла их встреча и чем они занимались.

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