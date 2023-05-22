Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая впервые показала своего нового бойфренда

Также модель рассказала о романтическом свидании с возлюбленным в Праге.

Победительница проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.

В своем Instagram Катя поделилась, что возлюбленный устроил ей романтическое свидание в Праге. Между тем сама модель к тому времени была в Украине.

Екатерина Лозовицкая в Праге / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

"Просто сказал, что у меня есть 30 минут, чтобы собраться на свидание… Свидание в другой стране. Нет ничего более прекрасного, чем мужчина, который действует", — отметила Катя.

В своем посте модель также впервые показала возлюбленного. Лозовицкая опубликовала снимок, где нежно целует бойфренда.

Екатерина Лозовицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Отметим, Екатерина Лозовицкая стала победительницей шоу "Холостяк-12", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский. После проекта пара некоторое время была вместе, однако отношения так и не смогла построить. О своем новом возлюбленном Катя впервые рассказала в апреле этого года. Правда, рассекречивать его модель не торопилась.

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