Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая впервые рассказала о своем новом парне: "Он мудрый человек"

Победительница реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая впервые призналась, что больше не одинока.

В программе "Слава+" Екатерина поделилась, что с недавних пор она находится в отношениях. Впрочем, пока предпочитает не рассекречивать своего возлюбленного. Но Лозовицкая не скрывает, что восхищается своим новым бойфрендом:

"Он умнее меня. Мы друг друга чему-то учим. Ему есть, чему поучиться у меня, потому что у нас достаточно разный жизненный опыт, а мне точно есть чему поучиться у него. Он мудрый человек", — сказала о своем парне модель.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина также отметила, что учится у любимого его жизненным взглядам, его реакциям на ситуации, его отношению к людям: "Он спокойный, он уравновешенный, он очень в себе уверен. Он похож на меня, но он более спокойный", — прокомментировала Екатерина.

Также она добавила, что ее отношения с любимым находятся на начальной стадии, поэтому пока она не может назвать их семьей. Однако уже знает, какую свадьбу хотела бы:

"Это должна быть классная локация. Это должно быть душевно. Это должно быть такое мероприятие для своих, которое ты потом будешь вспоминать с дрожью души", — объяснила Екатерина и добавила, что хотела бы родить до 30 лет.

Напомним, что в финале шоу "Холостяк" Алекс Топольский выбрал модель Екатерину Лозовицкую. Впрочем, их отношения продлились всего месяц. Пара разошлась по обоюдному согласию.

Читайте также: