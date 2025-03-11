Победительница "Холостяка-13" Белень раскрыла истинную причину разрыва с Тереном

Также волонтер ответила, поддерживают ли они связь после прекращения отношений.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень раскрыла истинную причину разрыва с Александром "Тереном" Будько.
Паре после окончания проекта не удалось построить отношения, и они разошлись. Как говорит Инна в Instagram-stories, причиной тому стало то, что она и "Терен" не сошлись характерами. Также пара не поддерживает после разрыва связь. Белень говорит, что для нее общение – это не выгода.
"Мы не общаемся вообще. Общение – это о взаимообмене, а не о выгоде. Скажу, что не сошлись характерами", — коротко ответила волонтер.
Также Инна Белень добавила, что не жалеет об участии в "Холостяке". Блогерша делится, что некоторое время действительно была счастлива и у нее были чувства к Александру. Сейчас Белень попросила больше не спрашивать ее о Терене, ведь она, мол, уже закрыла эту главу.
"Я не жалею ни о чем. Я была счастлива и жива, я испытывала эмоции, у меня были чувства, поэтому все так, как должно было быть. Можно, пожалуйста, я закрою эту главу, чтобы прекратили меня спрашивать об Александре", — добавила волонтер.
Напомним, Инне Белень уже успели приписать роман с бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником. Недавно блогерша ответила на эти слухи.
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