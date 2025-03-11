Победительница "Холостяка-13" Инна Белень ответила на слухи о ее романе с известным певцом

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень отреагировала на слухи о ее романе с бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Вадимом Олейником.

Соответствующие сплетни появились после того, как певец опубликовал их совместную фотографию и добавил смайлик с сердечками. После этого Инну просто засыпали вопросами, действительно ли она сейчас не одинока и находится в отношениях. Блогерша не выдержала и пролила свет на личную жизнь. Белень в Instagram заверила, что пары у нее нет. Она отметила, что ни с Олейником, ни с каким-либо депутатом и так далее не встречается.

"Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужчины, любовника тоже. С Олейником романа нет, депутата на счету тоже. Кого мне еще там приписывали?" – резко ответила блогерша.

Инна Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Инна Белень подчеркнула, что не будет хайповать на теме личной жизни. Блогерша пообещала, если у нее будут романтические отношения, то она ничего не будет скрывать, а ответит, как есть.

"Я не буду подогревать никаких сплетен или делать провокации. Я просто выставлю фото и напишу, что счастлива", — отметила блогерша.

Инна Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно ведущая Янина Соколова отреагировала на сплетни вокруг ее личной жизни. В частности, она ответила на слухи о ее романе с солистом "Другої Ріки" Валерием Харчишиным.

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