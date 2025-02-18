Победительница "Холостяка" Белень после разрыва с Тереном заинтриговала новыми отношениями

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень после разрыва с Александром Тереном заинтриговала новыми отношениями.

Звезда реалити-шоу пообщалась с подписчиками в Instagram. Белень задали немало вопросов и, конечно, не обошли вниманием ее личную жизнь. У блогерши поинтересовались, хочет ли она сейчас начинать новые отношения или планирует пока что воздержаться от этого. Инна откровенно ответила, что с "Холосятком" покончено. И долго оставаться одинокой Белень, похоже, не планирует. Поэтому на этой неделе волонтера ждет свидание.

"Глава "Холостяк" закрыта, новая страница открыта. И знаете что? На этой неделе у меня первое свидание", — поделилась блогерша.

Пост Инны Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Кстати, недавно Инна Белень приняла участие в съемках проекта "Львов на джипе" — "Подкаты". Там известные мужчины заигрывали с девушками. Среди них были Джейхун Сафаров, Влад Лефлер, Андрей Бережко, Паша Пинчук и Олег Свищ. Пользователи спросили Инну, есть ли ее избранником кто-то из них. Победительница "Холостяка" только с интригой ответила: "Что-то знаете?".

Инна Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно Инна Белень рассказала о браке с бывшим мужем. Также блогерша пожаловалась на несправедливый раздел имущества с экс-избранником.

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