Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая показала свою квартиру в Польше и призналась, сколько платит за ее аренду

Знаменитость переехала в соседнюю страну в связи с работой.

Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая недавно сообщила поклонникам, что приняла решение переехать в Польшу.

Модель поделилась, что уехала в соседнюю страну в связи с работой. Теперь же Екатерина вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и показала свою квартиру, которую арендовала в Варшаве.

В квартире есть просторная и светлая кухня-гостиная, ванная с туалетом и уютная спальня в белых цветах. По словам Лозовицкой, ей эта квартира очень похожа на ее квартиру в Киеве.

Екатерина Лозовицкая показала свою квартиру в Варшаве / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая показала свою квартиру в Варшаве / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая показала свою квартиру в Варшаве / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая показала свою квартиру в Варшаве / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Также Екатерина поделилась, что искала свою квартиру в Варшаве через Telegram-каналы, которые ей посоветовали. Новое жилье для себя модель оформляла с помощью риэлторов, которые берут 60%-100% комиссии.

"Из документов требуется паспорт. Также меня попросили показать выписки со счетов. Предпочтение отдают тем, кто подпишет договор минимум на год", — поделилась Катя.

Лозовицкая рассекретила, что в месяц аренда ее квартиры в Варшаве стоит 1000 долларов: "Думаю, что мне очень повезло, ведь квартира очень уютная и просторная", — добавила знаменитость.

Напомним, что в январе во время утренних обстрелов Киева Екатерина Лозовицкая показала, как скрывалась в укрытии у себя дома.

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