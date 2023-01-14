Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая показалась в укрытии во время утренних обстрелов Киева

Победительница романтического реалити "Холостяк -12" Екатерина Лозовицкая после финала проекта вышла на связь с поклонниками.

Модель поблагодарила всех за поддержку и за веру в ее пару с Алексом Топольским. В то же время, Екатерина призналась, что она находится в Киеве и показала, как пряталась в укрытии дома.

В сторис своей страницы в Instagram Лозовицкая разместила короткое видео, в котором обратилась к поклонникам, а также показала, как пережидает воздушную тревогу в ванне:

"Меня просто переполняют эмоции от вчерашнего просмотра и от ваших сообщений. Я так благодарна каждому за поддержку, за веру в нашу пару, веру в меня. Мне очень это ценно. Конечно, сейчас такой момент, я снова сижу в ванне. Утро началось не с кофе. Утро началось со взрывов. Но мы делали это раньше, сделаем снова. Надо перетерпеть это утро. Все обязательно будет хорошо. Главное оставаться в укрытиях и в безопасных местах", — сказала Екатерина.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Как известно, в финале шоу "Холостяк" бизнесмен Алекс Топольский выбирал между Екатериной Лозовицкой и Сашей Мудрой. Наконец, Алекс выбрал Екатерину. Однако вместе они сейчас или нет, пара молчит. По крайней мере, точно известно, что Лозовицкая находится в Киеве сама.

Напомним, что сегодня, 14 января, утром российские оккупанты выпустили ракеты по Киеву. В результате обстрела произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.

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