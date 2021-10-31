Победительница конкурса "Мисс Украина-2021" Яремчук рассекретила свой вес и параметры

Также звезда рассказала, на что потратит выигранные денежные средства.

У победительницы конкурса "Мисс Украина-2021" Александры Яремчук утонченная фигура.

В программе "Світське життя" девушка решила рассекретить свой вес и параметры. 22-летняя Александра говорит, что в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

Победительница конкурса "Мисс Украина-2021" / instagram.com/yaremchuuk

"Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило", — говорит звезда.

Впрочем, Александра уверяет, что полностью здорова и не болеет анорексией.

Победительница конкурса "Мисс Украина-2021" / instagram.com/yaremchuuk

Кстати, девушка также рассекретила, что ее рост составляет 172 см, бюст – 84 см, талия – 58 см, а бедра – 84 см.

Также Александра призналась, на что планирует потратить полмиллиона гривен, которые получила за победу в конкурсе. Девушка хочет отдать их на благотворительность.

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