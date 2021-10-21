Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" показала, как выглядела в детстве: "Смело"

Анна Неплях поделилась архивным фото.

Вокруг победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Неплях много обсуждений.

Так, некоторые считают ее замечательной представительницей на "Мисс Вселенная", а некоторые пишут, что девушка не такая уж и красивая и вульгарная. В своем Instagram Анна, которая рассказывала, что с детства мечтала одержать победу в конкурсе, решила показать, как важно не считаться с мнением других. Неплях запостила архивное фото, где появилась ребенком, сопроводив его комментарием: "У нее никогда не будет бойфренда". На другой фотографии Аня продемонстрировала, что с "утенка превратилась в лебедя".

Анна непло / instagram.com/neplyah

Также красавица разместила мини-комикс, где показала детские обиды от сверстников по поводу ее внешности.

Анна непло / instagram.com/neplyah

В посте "Мисс Украина Вселенная" оставила мотивационные цитаты, в частности, мультиартиста MONATIK с его трека "Моим": "Они будут говорит, что ты ни о чем, но это ни о чем не говорит".

В комментариях фаны поддержали Аню.

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Мотивация! Главное — вера в свою мечту и работа в направлении мечты. Вы замечательная

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