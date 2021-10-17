Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" прокомментировала скандал вокруг избиения эксом

Также Анна Неплях рассказала о себе.

Недавно в Киеве выбрали победительницу конкурса "Мисс Украина Вселенная".

Ею стала 27-летняя Анна Неплях. Девушка родилась в Днепре, живет в Киеве. В программе "Світське життя" красавица поделилась, что всегда мечтала получить корону "Мисс Вселенная". За спиной у нее, кроме конкурсов красоты, много скандалов. В частности, о том, что ее бил бывший парень. По словам ведущей Екатерины Осадчей, экс-бойфренд — сын достаточно известных чиновников в Украине. Впрочем, Анна отметила, что эта история закончилась три года назад.

"Хочу сказать, что когда ты прекращаешь быть жертвой — ты прекращаешь об этом говорить", — прокомментировала Неплях.

Екатерина Осадчая и Анна непло / instagram.com/svitsketv

Тогда Анна подала заявление и хотела получить денежное возмещение. Но простила бывшего.

"Когда вы любите, вы можете многое простить человеку, поэтому, я отпустила эту ситуацию, я простила этому человеку и я забрала заявление", — поделилась она.

Девушка также рассказала о себе. Так, по образованию Неплях инженер-землеустроитель и работала по специальности в Киевском департаменте земельных ресурсов. Впрочем, до конкурса красоты она зарабатывала в Instagram.

Анна непло / instagram.com/neplyah

"Вероятно, все зрители недооценивали заработок в Instagram, потому что у меня есть активная аудитория и это действительно приносит мне очень хороший доход", — добавила победительница конкурса.

Заметим, соревнования за корону "Мисс Вселенная" состоится через два месяца. За это время Анна планирует окончательно определиться с конкурсными образами и подтянуть английский.

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