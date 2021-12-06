Победительница "Танцев со звездами" Карелина показала брутального мужа в татуировках

Пара выглядит очень эффектно.

Победительница шоу "Танцы со звездами", хореограф Анна Карелина, танцевавшая в паре с актером Артуром Логаем, приоткрыла двери в личную жизнь.

Так, с подписчиками своей страницы в Instagram танцовщица поделилась кадром, на котором изображена вместе с мужем Александром. В сторис артистка разместила пикантный черно-белый снимок.

На нем Анна в мини-юбке и майке без бюстгальтера прижалась к мужу. Он, в свою очередь, позирует без футболки, демонстрируя красивый прокачанный торс в татуировках. Александр соблазнительно приподнял юбку жены, обнажив ее упругие ягодицы.

Анна Карелина с мужем / instagram.com/karelina.ann__

Поклонники отметили, что пара Анны и Александра выглядит очень эффектно, а муж танцовщицы – настоящий брутальный мачо.

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