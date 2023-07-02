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Победительница "Танцев со звездами" Карелина топлес в самих трусах устроила откровенную фотосессию

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1621
Время на прочтение
2 мин
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Победительница "Танцев со звездами" Карелина топлес в самих трусах устроила откровенную фотосессию

Анна Карелина / Фото: instagram.com/karelina.ann__

Танцовщица восхитила смелыми кадрами.

Победительница шоу "Танцы со звездами", хореограф Анна Карелина взбудоражила воображение подписчиков откровенными фотографиями.

Танцовщица устроила смелый фотосет, результатом которого поделилась в Instagram. На фото Анна предстала топлес в одних лишь трусах, а грудь она скрывала руками. Танцовщица продемонстрировала стройную, накачанную, подтянутую и спортивную фигуру.

Анна Карелина / © instagram.com/karelina.ann__
Анна Карелина / Фото: instagram.com/karelina.ann__

Также Карелина засветила татуировки на теле. Тату танцовщица набила в стиле минимализм. На ребрах у нее виднеется контур женщины в шляпе, а над локтем руки надпись.

Анна Карелина / © instagram.com/karelina.ann__
Анна Карелина / Фото: instagram.com/karelina.ann__

"Будь вы одни на этой планете, что вы хотели бы иметь?" – поинтересовалась у подписчиков танцовщица.

Однако поклонники Карелиной обратили больше внимания не на надпись, а на сами фото. Поэтому хореографа в комментариях просто засыпали комплиментами касательно внешнего вида и оставили ей немало "сердечек" и "огоньков": "Невероятная", "видение красоты", "шикарная".

Анна Карелина / © instagram.com/karelina.ann__
Анна Карелина / Фото: instagram.com/karelina.ann__

Отметим, Анна Карелина на "Танцах со звездами" танцевала в паре с актером Артуром Логаем. По результатам голосования именно они стали победителями восьмого сезона проекта.

Напомним, ранее блогерша Юлия Верба похвасталась пышными формами в леопардовом бикини. Звезда Сети показала, как в Португалии проходит ее отпуск.

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Дата публикации
Просмотры
1621
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