Победительницу "Холостяка-13" Белень после разрыва с Тереном заподозрили в романе с известным певцом

Победительницу "Холостяка-13", волонтера и блогершу Инну Белень после разрыва с Александром Тереном заподозрили в романе с известным певцом.

Речь идет о бывшем участнике группы "ДіО.фільми" Вадиме Олейнике. Дело в том, что на днях исполнитель опубликовал интересный кадр с Инной. Фото было сделано на фоне заснеженного домика в лесу, а блогерша там позировала, завернувшись в плед. В подписи к снимку Вадим Олейник пожелал хороших выходных и отметил Белень, добавив смайлик с сердечками.

По всей видимости, пользователи сразу начали подозревать пару в романе. В комментариях под фото пользователи писали, что Инна и Вадим вместе выглядят хорошо. Более того, им даже начали желать счастья и страстной любви.

Вадим Олейник и Инна Белень / Фото: instagram.com/innka_belen

Идеальная пара! Звезды просто сошлись!

Какая замечательная пара!

Поздравляю, очень красивая пара, безграничного счастья и страстной любви!

Ни Олейник, ни Белень не комментируют слухи об их романе. Однако, что интересно — недавно блогерша интриговала новыми отношениями и рассказывала о свидании. Что касается Олейника, то в начале года он объявил, что разъехался с девушкой, так как они решили взять паузу.

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